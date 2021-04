Nagelsmann na linha da frente para substituir Mourinho no Tottenham

Faz apenas um dia que José Mourinho pegou nas malas e foi embora das instalações do Tottenham. O treinador português, que seguia há 17 meses no comando técnico dos spurs, foi despedido esta segunda-feira, depois de uma conversa com o presidente Daniel Levy, seis dias antes de disputar a final da Taça da Liga inglesa contra o Manchester City. Contudo, já surgem alguns nomes para assumir o lugar deixado de vago pelo luso, um deles com maior destaque.

De acordo com o 'The Sun', Julian Nagelsmann, treinador do RB Leipzig, é o principal candidato a ocupar o cargo de técnico principal dos spurs - pasta que por estes dias foi entregue a Ryan Mason, antigo jogador do Tottenham, e Chris Powell, ex-treinador-adjunto dos holandeses do ADO Den Haag.

Segundo a mesma fonte, o técnico de 33 anos, que havia sido apontado apenas para o começo da nova temporada, poderá chegar antes do previsto, com o 'The Sun' a assumir a possibilidade de Julian Nagelsmann assumir o lugar deixado por Mourinho ainda esta temporada.

Recorde-se que Julian Nagelsmann cumpre um contrato com o clube alemão, válido até junho de 2023.