Nuno Espírito Santo prestes a receber 'reforço': Kane só precisa de teste negativo

Nuno Espírito Santo está prestes a receber o tão aguardado 'reforço' no treino do Tottenham. É que segundo avança o 'Daily Mail', Harry Kane, que ainda se encontra em isolamento depois de ter voltado de férias das Bahamas, já pode regressar às sessões dos spurs esta sexta-feira caso apresente ainda hoje, quinta-feira, um teste PCR negativo. O avançado tem estado a treinar à parte.





Este cenário faria com que o ponta-de-lança, muito cobiçado pelo Manchester City, apenas tivesse duas sessões de trabalho antes da primeira partida oficial pelo Tottenham esta temporada, que, curiosamente, se disputa frente aos citizens, no próximo domingo, dia 15, pelas 16H30, no Tottenham Hotspur Stadium, num jogo que promete ser de emoções fortes.Recorde-se que Guardiola já assumiu o interesse do Manchester City em Kane , garantindo ser um "avançado excecional e extraordinário". Por sua vez, Nuno Espírito Santo já afirmou contar com o astro inglês