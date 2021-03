Schmeichel 'arrasa' Mourinho: «Se fosse meu treinador e tivesse feito isto...»

Peter Schmeichel não gostou de ver José Mourinho criticar os seus jogadores após a eliminação do Tottenham da Liga Europa e muito menos as imagens que correm nas redes sociais do treinador português no balneário do Dínamo Zagreb.





"Se fosse meu treinador e tivesse feito isto depois do jogo e após tudo o que se passou... Ficaria seriamente zangado. O que ele tem de fazer é ir ao seu próprio balneário e fazer o que tem a fazer mas com a porta fechada. Para mim, ele está a representar para as redes sociais, está a representar um papel para se desvincular do que aconteceu. Devia estar no balneário a falar com os seus jogadores para se certificar de que percebem que o que acabou de acontecer é inaceitável. Por exemplo, jamais se viu algo assim a Alex Ferguson: ele teria falado com os seus jogadores e depois mostrado respeito pelo rival. Isto foi logo depois do jogo. Eu não teria gostado nada", afirmou o antigo guarda-redes à CBS.