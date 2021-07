Tottenham muda abordagem por Kane: o novo plano para segurar o astro inglês

Mais um desenvolvimento na novela de Harry Kane. Depois de ter estado muito perto de assinar pelo Manchester City, a mudança do avançado parece ter ficado esquecida e, de acordo com o 'The Telegraph', o Tottenham de Nuno Espírito Santo planeia atacar o mercado de forma a convencer a sua estrela, que já referiu em entrevista à rádio 'talkSPORT' que se quer "sentir amado" e que ter um novo treinador "motiva sempre", a ficar.





Na lista de alvos prioritários dos spurs estarão Dusan Vlahovic e Simy Nwankwo. No caso deste último, ponta-de-lança do Crotone, as negociações deverão ser facilitadas, uma vez que o emblema italiano desceu de divisão, apesar dos 20 golos marcados pelo nigeriano. Já Vlahovic, é um dos nomes mais 'apetecíveis' do mercado. O avançado da Fiorentina, que custaria aos cofres do clube inglês cerca de 50 milhões de euros, contribuiu com 21 golos e duas assistências nos 37 encontros disputados na Serie A em 2020/2021.Fabio Paratici, diretor desportivo dos spurs, continua a sua missão de convencer Kane a permanecer em Londres, prometendo-lhe uma melhoria na competitividade do emblema londrino.