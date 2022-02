Michail Antonio comenta caso Zouma: «Acham aquilo que ele fez pior do que racismo?»

Michail Antonio has given a powerful response when asked about the situation at West Ham with Kurt Zouma. pic.twitter.com/epXxAkkfLU — Football Daily (@footballdaily) February 10, 2022

Michail Antonio, colega de Zouma no West Ham, comentou a polémica em torno do central francês, que foi filmado a agredir o próprio gato . Em declarações ao 'Football Daily', o avançado dos hammers comparou a situação ao racismo, e garantiu que apesar de perceber os julgamentos que estão a ser feitos ao gaulês, não concorda com o facto das pessoas pedirem para que este seja dispensado."Acham que aquilo que ele fez é pior do que o racismo? Não estou a apoiá-lo em nada do que fez, não concordo nada com isso. Mas houve pessoas que foram condenadas por racismo e continuaram a jogar futebol. Receberam um castigo de oito jogos ou algo do género. Mas nesta situação querem que ele seja despedido, que perca a sua fonte de rendimento. Queria só deixar esta pergunta a toda a gente: o que ele fez é pior do que todas as pessoas que estão condenadas por racismo fizeram?", questionou Antonio.