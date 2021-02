Premier League anula cartão vermelho mostrado a Tomas Soucek

Depois de ter retirado o cartão vermelho dado a Jan Bednarek no duelo entre Southampton e Manchester United, a Premier League anunciou esta segunda-feira a mesma decisão em relação a Tomas Soucek, na sequência da expulsão do jogador do West Ham na partida diante do Leeds.





De acordo com a comissão disciplinar da FA, a equipa de arbitragem comandada por Mike Dean (o mesmo juiz que tinha estado na outra partida com expulsão anulada) tomou a decisão errada num lance no qual considerou que o checo agrediu o oponente. Na altura, refira-se, Dean foi consultar as imagens e manteve a sua decisão.