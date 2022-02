Bruno Lage e o golo do Arsenal: «O avançado chutou na mão do Sá. Foi claro!»

O Wolves deu um passo em falso na corrida à Europa ao perder ( 0-1 ) com o Arsenal de Cédric Soares, o qual alcançou a primeira vitória em 2022. Gabriel Magalhães (25’) apontou o golo que permitiu aos gunners saltar para o top 5. Esse golo foi, todavia, contestado por Bruno Lage."O avançado chutou na mão do José Sá. Isso foi claro! Portanto, a decisão foi estranha. O nosso ritmo foi muito bom e gerimos bem o jogo, mas não marcámos nas oportunidades que criámos e sofremos num lance de bola parada. Fizemos um bom jogo e criámos boas situações, mas não estamos a conseguir marcar no momento certo e sofremos com isso", afirmou o técnico português. Rúben Neves foi um dos sete lusos utilizados pelo Wolves (José Sá, Nélson Semedo, Daniel Podence, Trincão, Chiquinho e Fábio Silva) e destacou a reação... do Arsenal "A maneira como festejaram a vitória mostra o nível da nossa equipa. Nos últimos dez anos nunca os tinha visto celebrar assim, parecia que tinham vencido a Premier League", disse o médio.