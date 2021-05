Nuno Espírito Santo está de saída do Wolverhampton. Depois de ter feito o seu último jogo no comando do clube inglês (derrota por 2-1) frente ao Manchester United, o técnico português recebeu várias dedicatórias de jogadores como Fábio Silva, que esteve uma época com o treinador





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fa´bio Silva (@fabio.silva)

"Mister, nunca vou esquecer este ano! Obrigado por todo o apoio e toda a confiança depositada em mim. Cresci muito neste último ano com a sua ajuda, e desejo o melhor para si no futuro", escreveu o avançado no Instagram, num texto acompanhado por uma fotografia de um abraço entre os dois.Nuno Espírito Santo esteve quatro temporadas ao serviço dos Wolves, e diz ao adeus ao clube depois de ter terminado no 13º lugar da Premier League.