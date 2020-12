Nuno Espírito Santo atualiza estado de Raúl Jiménez: «Já está a recuperar em casa»

Nuno Espírito Santo revelou este domingo que o avançado Raúl Jiménez já deixou o hospital após ter sido operado a uma fratura no crânio, resultante de um choque com David Luiz no duelo do Wolverhampton com o Arsenal.





«A alcateia está contigo»: jogadores do Wolverhampton lembraram Raúl Jiménez no aquecimento em Anfield



«A alcateia está contigo»: jogadores do Wolverhampton lembraram Raúl Jiménez no aquecimento em Anfield

"O Raúl já está a recuperar em casa. Isso deixa-nos muito contentes. Está a melhorar a pouco e pouco, temos mantido contacto com ele e esperamos voltar a tê-lo connosco", afirmou o técnico português, à Sky Sports, após a goleada ( 4-0 ) sofrida pelo Wolverhampton diante do Liverpool.Na análise ao encontro, Nuno Espírito Santo admitiu que o avançado mexicano faz muita falta à equipa. "Custa não poder contar com ele, mas temos de conseguir encontrar soluções para que a equipa continue a evoluir. Estamos nesta situação e temos de saber lidar com ela", referiu, admitindo que o Wolverhampton não realizou uma boa exibição em Anfield."Não estivemos bem. Até começámos o jogo de uma forma positiva, mas nunca nos sentimos confortáveis. Nunca fomos capazes de criar oportunidades claras quando tínhamos a bola, pois não soubemos lidar com a pressão do Liverpool", rematou o técnico português.