Pedro Neto deixa garantia após sair de maca frente ao Newcastle: «Muito em breve estarei de volta»

View this post on Instagram A post shared by PLN7 (@pedroneto_30)

Pedro Neto saiu de maca no empate entre o Wolverhampton e o Newcastle, em jogo a contar para a 10.ª jornada da Premier League depois de ter ficado agarrado à coxa direita. A lesão gerou alguma preocupação, até por parte do, mas o internacional português descansou os adeptos."Apesar de todo o ruído, estou aqui para dizer que vou estar de fora durante algumas semanas, mas muito em breve estarei de volta mais forte do que antes. Já estou concentrado na minha recuperação", escreveu numa publicação no Instagram.