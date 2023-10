Pedro Neto: «Estou a desfrutar do momento no Wolverhampton e vou continuar»

Pedro Neto garantiu, esta sexta-feira em entrevista ao 'The Telegraph', que está feliz e que vai continuar no Wolverhampton, apesar dos rumores que têm dado conta do interesse do Arsenal na contratação do português já em janeiro "Quero dizer que estou aqui e vou ajudar toda a gente. Adoro o clube e toda a gente aqui, senti sempre que me deram muito. Estou a desfrutar do momento aqui e vou continuar a fazê-lo. O futuro e as ambições a longo prazo não interessam. Não nos deixamos abater em nenhuma situação. Estamos aqui para vencer e lutar. Sinto-me muito bem e espero continuar assim", começou por afirmar na entrevista ao jornal britânico."Sinto-me ainda melhor do que antes. Um jogador que tem confiança é um jogador diferente. Eu sempre a tive, mas o Gary [O'Neil] deu-me ainda mais. Eu jogo futebol porque adoro fazê-lo, mas o jogo é o que é devido aos adeptos. Quando recebo a bola e puxam por mim, é um bom sentimento", prosseguiu."Ver o teu valor e trabalho árduo reconhecido pelas pessoas é o mais importante no futebol. Quando começas a demonstrar o que podes fazer, é um momento de muito orgulho. Costumam-me perguntar se prefiro jogar pela esquerda ou direita. Quando jogo pela esquerda sou mais vertical, mas pela direita tenho mais opções. Costumo dizer que fico feliz quando corro em campo. Jogo em qualquer lado", concluiu.O internacional português tem sido um dos destaques dos Wolves na presente época após um período complicado marcado pelas lesões. Em abril de 2021 o avançado sofreu uma lesão na rótula do joelho esquerdo que o obrigou a parar durante dez meses e, em outubro de 2022, voltou a sofrer um novo infortúnio, desta vez no tornozelo , que o deixou de fora mais quatro meses, até fevereiro.