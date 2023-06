Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Toti Gomes: «Aprendo com Pepe e Rúben Dias» A novidade de Roberto Martínez na convocatória de Portugal tem como referências os centrais com quem vai treinar e jogar em breve. O defesa do Wolverhampton, de 24 anos, diz que chegar à Seleção e estar na Premier League são sonhos realizados. Mas há mais...





• Foto: Getty Images