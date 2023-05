'Gazzetta dello Sport' garante que Rafael Leão já renovou com o Milan

A 'Gazzetta dello Sport' avança, esta quarta-feira, que Rafael Leão já assinou a renovação de contrato com o Milan até 2028: segundo a mesma fonte, o internacional português "resistiu às distrações" de Chelsea e Real Madrid, que pressionaram nos últimos tempos para garantirem os serviços do jogador.Rafael Leão passa, assim, a ganhar 7 milhões de euros líquidos por temporada - mais dois em bónus - e terá a sua cláusula de rescisão de 150 milhões de euros aumentada.A notícia reforça, também, que o Lille assume o pagamento integral da dívida do jogador ao Sporting (20,3 milhões de euros, já com impostos), mas tal como o nosso jornal adiantou, a SAD recorreu da decisão da FIFA, reclamando 45 milhões de euros de indeminização pela rescisão unilateral do futebolista com a administração, processo que se continuará a arrastar - e pode recordar tudo aqui Refira-se que Rafael Leão está em dúvida para o encontro desta noite da 1.ª mão das meias finais da Liga dos Campeões, onde o Milan recebe o Inter pelas 20 horas.