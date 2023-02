Ibrahimovic e o regresso aos relvados: «Claro que ainda me sinto como Deus, nada mudou»

Prestes a regressar aos relvados aos 41 anos, depois de ter sido operado ao joelho e de uma longa ausência de oito meses, Ibrahimovic, que nos últimos dias voltou a treinar com o Milan, garante que continua "a ser o número um", frisando que ainda se "sente como Deus"."Estou bem. Voltei ao grupo, sinto-me livre dentro e fora de campo. Significa que estou bem. Neste período fiz de tudo para ajudar o treinador, o staff e o clube do lado de fora. Tive paciência porque tinha de voltar ao topo, e a recuperação está a correr conforme planeado", começou por dizer o avançado sueco ao 'Sportmediaset', antes de abordar as críticas de que tem sido alvo."É normal, se não te criticarem é porque não estás no topo. Há 25 anos que sou criticado por ser o número um, estou habituado. É como colocar lenha na fogueira: quando brincas com o fogo, queimas-te. Se ainda me sinto como Deus? Claro, nada mudou. Se entrar em campo, vou trazer resultados e fazer o que sempre fiz. Caso contrário nem seria um desafio para mim, ficaria em casa a brincar com os meus filhos", concluiu.Ibrahimovic, recorde-se, tem contrato com o Milan até final da presente temporada.