Ibrahimovic volta a ser operado ao joelho e pára oito meses: já se fala em final de carreira

Final de temporada e mais problemas para Ibrahimovic. O Milan divulgou esta quarta-feira que o avançado sueco foi submetido a nova operação ao joelho esquerdo e deve parar entre sete a oito meses.Segundo comunicado oficial dos rossoneri, a intervenção, que teve lugar em Lyon e que já estava "prevista há algum tempo", teve como objetivo "resolver definitivamente a instabilidade da articulação através da reconstrução do ligamento cruzado anterior, com reforço lateral e reparação meniscal".Recorde-se que, há duas semanas, a 'Sky Italia' revelou o calvário pelo qual Ibrahimovic está a passar : segundo a mesma fonte, o sueco, de 40 anos, só treina com os restantes colegas uma vez por semana, e tem ordens para, por jogo, apenas estar em campo durante 10 minutos. De resto, Ibrahimovic trabalha os pormenores táticos com o grupo, mas as dificuldades no joelho esquerdo, que continuam mesmo depois de ter sido sujeito, em 2021, a uma artroscopia, obrigam a um esforço físico reduzido.