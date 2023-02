Ibrahimovic regressa de lesão e garante: «Se for para jogar 10 minutos, prefiro ficar em casa»

Zlatan Ibrahimovic regressou, este domingo, aos relvados depois de uma ausência de largos meses por lesão e, no final do jogo frente à Atalanta (2-0) , no qual atuou durante cerca de 15 minutos, frisou que ainda "acredita" poder fazer uma partida do início ao fim."Tinha muitas saudades deste estádio [San Siro], os adeptos dão-me força e adrenalina. Quero competir com os meus companheiros e jogar, caso contrário ficaria em casa. Não estou aqui para jogar 10 minutos por partida, isso significaria que estaria acabado. Se assim for, prefiro ficar em casa. Acredito que ainda posso jogar uma partida inteira, não só os últimos cinco minutos", começou por referir após o apito final, citado pelo 'AS'.E prosseguiu: "Sofri muito nos últimos seis meses [com a lesão]. Queria ajudar a todo o custo e não podia. Entendi que quando não estás bem, não consegues ajudar a equipa. Tentei fazê-lo de todas as maneiras. Nunca tinha sofrido tanto como sofri no ano do Scudetto. Foi um ano difícil", concluiu.