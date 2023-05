Pioli e a lesão de Rafael Leão: «Todos os treinadores querem usar os melhores jogadores»

Stefano Pioli fez, esta terça-feira, a antevisão ao Milan-Inter de amanhã (20 horas), da 1.ª mão das meias finais da Liga dos Campeões, e afirmou que Rafael Leão, apesar de continuar em dúvida , está a fazer de tudo para ir a jogo."Espírito de equipa foi algo que nunca faltou esta temporada. Claro que também precisamos sempre de qualidade, atenção e determinação. Rafael Leão? Trabalhou e amanhã vai tentar, depois vamos ver. Se estiver bem, joga. Vou dormir tranquilo à noite. O Rafa e o médico vão informar-me sobre as condições [dele]. Se estiver bem será chamado. Se não estiver bem, não será chamado", explicou Pioli em conferência de imprensa, citado pelo 'Corriere dello Sport'.E prosseguiu: "Na Liga dos Campeões não tivemos altos e baixos, fizemos uma grande campanha. Queremos superar a última etapa para chegarmos à final, estamos motivados. Como a equipa poderá mudar sem Leão? Todos os treinadores querem jogar com os melhores jogadores. O Leão tem caraterísticas únicas, mas se não conseguir jogar, jogaremos com jogadores com outras caraterísticas. Esperamos um San Siro cheio de muita energia", rematou.Milan e Inter defrontam-se amanhã, quarta-feira, na 1.ª mão das meias finais da Liga dos Campeões. O encontro tem apito inicial marcado para as 20 horas.