Pioli e a renovação de Rafael Leão: «Esteve no meu gabinete 178 vezes nos últimos anos...»

Stefano Pioli, treinador do Milan, mostrou-se este sábado muito satisfeito com a renovação de Rafael Leão até 2028 , frisando que sempre esteve confiante neste desfecho apesar dos longos meses de negociações."Parabéns aos dirigentes. Foi algo que sentimos no ambiente e dentro do grupo. Na verdade, sempre estive confiante porque sabia a vontade do clube e do Rafael Leão. Hoje até brinquei com ele e disse-lhe que esteve no meu gabinete 178 vezes nos últimos anos. Tem um potencial incrível e sempre mostrou muita disponibilidade. A nossa relação é boa, mas há uma coisa que vale para todos: só uma equipa forte poderia dar a volta à temporada depois de uma crise como a de janeiro e fevereiro", referiu o técnico italiano em conferência de imprensa.O Milan, recorde-se, garantiu a qualificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada ao assegurar, pelo menos, o quarto lugar da Serie A. Os rossoneri ainda podem terminar a temporada no 3.º posto.