Pirlo e um e-mail que ficou por responder: revelados novos detalhes da saída de Maldini do Milan

As demissões de Frederic Massara e de Paolo Maldini dos cargos de diretor desportivo e de diretor técnico do Milan, respetivamente, causaram polémica. Esta quinta-feira o jornal 'Il Giornale' desvendou novos detalhes sobre a rotura.Paolo Maldini e Stefano Pioli, técnico dos rossoneri, desentenderam-se acerca das contratações do clube italiano no último verão e o ex-central estaria a considerar contratar Andrea Pirlo para assumir a equipa.A mesma fonte dá ainda conta de que Maldini enviou um e-mail a Gerry Cardinale, dono do Milan, um possível plano de três anos para investir no clube e com um modelo de transferência sustentável. No entanto, essa sugestão nunca chegou a ter resposta da parte do proprietário do emblema italiano.Estas saídas, recorde-se, podem levar a 'dança' de diretores desportivos , com Tiago Pinto a ser associado ao cargo no Milan.