Revolução à vista: Maldini e Massara deixam direção do Milan

A 'Gazzetta dello Sport' dá, nas últimas horas, conta de uma autêntica revolução nos quadros do Milan: segundo a mesma fonte, o diretor desportivo Frederic Massara e o diretor técnico Paolo Maldini estão de saída dos rossoneri, depois de uma temporada que ficou aquém das expectativas.De acordo com o jornal italiano, na origem da decisão estarão também as "muitas diferenças no planeamento" para a nova temporada. Já Stefano Pioli, o treinador da equipa, parece não ter o lugar em risco, apesar da época não ter terminado da melhor maneira: o Milan fechou a Serie A no quarto lugar e foi eliminado nas meias finais da Liga dos Campeões pelo Inter.Refira-se que Maldini e Massara tiveram um papel essencial na recente renovação de Rafael Leão pelos rossoneri , e deixam o clube menos de uma semana depois da oficialização desse acordo.Recorde-se também que o Milan conquistou pela primeira vez em 2022, ao fim de 11 anos, o Scudetto, numa altura em que os italianos faziam parte da direção e desempenharam um papel importante na campanha.