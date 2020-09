AC Milan quer Diogo Dalot e já avançou com proposta

Diogo Dalot não entra nos planos de Solskjaer no Manchester United e por isso o lateral português deverá deixar Old Trafford até ao fecho do mercado de transferências. Depois de ter sido associado ao Everton, o futuro do jogador formado no FC Porto pode afinal passar pelo futebol italiano.





De acordo com Sky Italia, o AC Milan está interessado em Diogo Dalot e já apresentou uma proposta ao Manchester United para garantir o defesa de 21 anos por empréstimo, até ao final da época, com opção de compra. Contudo, avança o órgão transalpino, os red devils rejeitaram a proposta, uma vez que pretendem vender o jogador português a título definitivo.Recorde-se que Diogo Dalot foi contratado ao FC Porto no verão de 2018 por 22 milhões de euros. Nessa primeira época, com José Mourinho no comando técnico dos red devils, o lateral foi aposta e fez 23 jogos oficiais, mas após a saída do Special One perdeu espaço e não mais se afirmou.