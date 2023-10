Agente de Fagioli diz que jogador sofre de ludopatia: «Aconselhámos a assumir o problema e a fazer tratamento»

Marco Giordano, agente de Nicolò Fagioli,, defendeu-se das críticas do pai do médio. Marco Fagioli acusou os agentes de não terem protegido o filho da melhor maneira possível."Não houve má gestão. O pai diz que não tinha conhecimento de nada e aponta o dedo a quem cuida dos interesses do jogador. Alguns procuradores do Ministério Público falam da má gestão das agências multinacionais...", começou por recordar Marco Giordano em entrevista ao jornal ‘La Repubblica’.E prosseguiu: "A única coisa que posso dizer é que o nosso cliente teve estes problemas antes de assinar connosco, a Caa Stellar. Estávamos a aproximar-nos do verão e a primeira coisa que fizemos foi aconselhá-lo a assumir o problema que tinha e a fazer tratamento. Somos a maior agência do mundo, mas a relação com os nossos clientes é próxima, contínua e pessoal".Marco Giordano reforçou ainda que estão a apoiar Fagioli: "Nicolò sofre de ludopatia (comportamento aditivo que consiste em jogar e apostar descontroladamente), um problema que surgiu quando não erámos agentes. Apesar disso, decidimos não deixá-lo sozinho. Por isso, ajudamo-lo de todas as formas. E devo dizer que ele tem tido um comportamento exemplar desde que assinou connosco".