Balotelli e Felipe Melo respondem a Chiellini: «É um cobarde que se mijava de medo»

Depois das declarações de Giorgio Chiellini ao 'La Repubblica' sobre a sua autobiografia, na qual arrasou Mario Balotelli e Felipe Melo, os visados não se calaram e decidiram responder ao capitão da Juventus.





Balotelli utilizou as redes sociais para responder e aponta falta de coragem ao defesa. "Ao menos tenho coragem para falar na cara. Tiveste tantas oportunidades para dizer algo desde 2013, de agir como um homem a sério, mas não o fizeste. Quem sabe o que irás dizer um dia acerca dos teus atuais companheiros. És um capitão muito estranho. Se isso significa ser um campeão, então prefiro não ser. Depois, nunca faltei ao respeito à camisola da seleção", publicou no Instagram.Por sua vez, o brasileiro, agora no Palmeiras, falou à 'Gazzeta dello Sport' e frisa que nunca teve e nunca vai ter respeito por Chiellini. Ele disse que o Balotelli deveria ter levado uma chapada e que eu sou o pior dos piores, que sempre provocava tumultos? Então, ele sempre foi um cobarde que se 'mijava' de medo", começa por dizer.Porém, Felipe Melo foi ainda mais duro: "É fácil ser incorreto com alguém num livro. Se calhar ele ainda está chateado, porque fui para o Galatasaray e afastámos a Juve da Champions. Ou pode ser porque o Inter venceu tudo e eu sou do Inter. Isto é o que Chiellini é. Age sempre como se fosse o maior… Quero também recordar que nós batemos a Itália, por 3-0, em 2009 na Taça das Confederações, que foi vencida pelo Brasil. Se calhar também está amargurado com isso, visto que ele não conquistou nada por Itália."