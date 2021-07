Christian Eriksen só pode voltar a jogar em Itália se tiver o desfibrilhador removido

Francesco Braconaro, médico da Federação Italiana, esclareceu esta quinta-feira, em entrevista à rádio 'Kiss Kiss', a situação de Christian Eriksen, frisando que o médio dinamarquês "só poderá voltar a jogar em Itália se tiver o desfibrilhador removido". Recorde-se que o jogador caiu inanimado no relvado durante a partida entre Dinamarca e Finlândia a contar para o Euro'2020, o que o obrigou a ser hospitalizado e a fazer o transplante de um desfibrilhador cardíaco.





"Não vai ser autorizado a jogar em Itália. Caso o desfibrilhador seja removido, o que significa que o problema se pode resolver, aí sim, pode voltar a atuar pelo Inter", anunciou Braconaro.Recorde-se que os regulamentos do campeonato italiano proíbem os atletas de participarem em alta competição mediante estas circunstâncias. Daley Blind, jogador do Ajax e que atuou no Euro'2020 pela Holanda, é outro dos atletas que utiliza o aparelho referido