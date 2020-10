Cristiano Ronaldo numa longa lista: há 31 jogadores da Serie A com Covid-19

A liga italiana está a ser uma das mais afetadas pela Covid-19 e nesta altura há 31 jogadores infetados em 10 emblemas.





O português Cristiano Ronaldo é a figura mais sonante de uma lista que aumentou esta quarta-feira, depois de a Juventus ter anunciado que Weston McKennie testou positivo Também o Parma revelou esta quarta-feira que quatro jogadores do plantel estão infetados pelo novo coronavírus - só um deles apresenta sintomas -, mas o emblema onde atua o português Bruno Alves não revelou a identidade dos atletas. Com 10 casos no plantel, o Génova é o clube mais afetado pela Covid-19, seguido pelo Inter (6).Atalanta: Marco CarnesecchiGénova: Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Luca Pellegrini, Marko Pjaca, Miha Zajc e Davide ZappacostaHellas Verona: Antonin Barak e Koray GunterInter: Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini, Ionut Radu e Ashley YoungJuventus: Cristiano Ronaldo e Weston McKennieMilan: Léo Duarte, Matteo GabbiaNápoles: Piotr Zielinski e Eljif ElmasParma: quatro jogadores (clube não revelou nomes)Roma: Amadou DiawaraSpezia: Riccardo Marchizza