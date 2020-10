Plantel da Juventus volta a ficar confinado após novo caso de Covid-19

Há mais um caso de Covid-19 na Juventus e desta vez é um jogador. Weston McKennie, médio norte-americano que reforçou o clube no último mercado de transferências, testou positivo e o plantel orientado por Andrea Pirlo entrou esta quarta-feira em confinamento. Cristiano Ronaldo, que tesou positivo ao serviço da Seleção Nacional, já está em Itália e vai cumprir quarentena na própria casa.





"A Juventus informa que, durante os exames previstos no protocolo em vigor, o jogador Weston McKennie testou positivo para Covid 19. Em cumprimento ao regulamento e ao protocolo, a equipa entra em isolamento preventino. Este procedimento permitirá que todas as pessoas que testaram negativo aos exames treinem e joguem normalmente, mas não permitirá o contacto com pessoas fora do grupo. O clube está em constante contacto com as autoridades sanitárias competentes", informou o emblema de Turim, em comunicado.Também o plantel sub-23 da Juventus entra em isolamento, depois de o treinador e o defesa brasileiro Lucas Rosa terem testado positivo à Covid-19.Recorde-se que o plantel principal da Juve já havia estado em isolamento no início do mês, depois de dois elementos do staff terem testado positivo à Covid-19. Situação que motivou a possibilidade de Cristiano Ronaldo e outros três jogadores, que furaram a 'bolha' para estarem ao serviço das respetivas seleções, serem multados