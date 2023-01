Dino Baggio polémico após morte de Vialli: «Sempre houve doping. Temos de investigar o que tomámos»

Dino Baggio, antigo médio italiano, levantou, em declarações à 'TV7', a possibilidade de a morte de Gianluca Vialli , seu ex-companheiro de equipa na Juventus - entre 1992 e 1994 - e na seleção, estar relacionada com as quantidades de doping que os futebolistas usavam há alguns anos, e pediu que essas mesmas substâncias fossem investigadas, uma vez que "muitos ex-jogadores" têm sido afetados nos últimos tempos."Devíamos investigar as substâncias que tomámos nessa altura. Sempre houve doping. Precisamos de entender se certos suplementes nos afetaram com o passar do tempo. Também estou com medo, está a acontecer com muitos ex-jogadores", começou por dizer.E prosseguiu, voltando a levantar preocupações sobre os efeitos das substâncias em questão a longo prazo. "Devemos voltar a ver o que tomámos naquele período. Investigar um pouco sobre essas substâncias. Não sei foi por isso [que Vialli morreu], mas sempre houve doping. Não tomávamos coisas estranhas, eram coisas normais. Mas temos de saber se deixam o organismo passado algum tempo ou se ficam para sempre. Tenho bonitas memórias de Vialli. Era um grande homem no balneário e queria ajudar os mais jovens a crescer", concluiu.Gianluca Vialli, recorde-se, morreu no início deste mês aos 58 anos. Lutava contra um cancro no pâncreas desde 2017.