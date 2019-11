Ex-dirigente da Juventus sobre Ronaldo: «Comigo não teria agido desta forma»

Luciano Moggi, antigo diretor geral da Juventus, comentou em declarações ao site 'Calciomercato' o assunto do momento nos bianconeri, ou seja,depois de ser substituído por Maurizio Sarri no. Moggi reconhece que o português trouxe muito ao clube, mas também diz que o jogador tem de mostrar "mais respeito"."É normal um jogador irritar-se quando é substituído. Os três golos que marcou por Portugal mostram que Sarri o tirou do jogo porque estava cansado", começou por analisar.Quando questionado se o clube deveria intervir no sentido de o português pedir desculpas ao técnico e aos companheiros, Moggi dá 'uma no cravo, outra na ferradura'. "O Ronaldo é uma empresa dentro da empresa. Claro que tem de ter um pouco mais de respeito, mas merece uma consideração especial porque comercialmente trouxe coisas importantes à Juventus. De qualquer forma, a roupa suja lava-se em casa."E que teria Moggi feito nesta situação se ainda fosse dirigente da Juventus? "Talvez o Ronaldo não tivesse agido desta forma", responde, laconicamente.A finalizar o ex-dirigente não considera que a gestão desta crise venha a ser um problema para Maurizio Sarri. "Não creio, até porque ele tem o apoio da direção."