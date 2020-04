Higuaín pondera não voltar a Itália e Juventus pode rescindir com o avançado

Em março Gonzalo Higuaín viajou para a Argentina devido à pandemia do novo coronavírus e a imprensa italiana adianta a possibilidade de o avançado não regressar a Itália para cumprir o resto da temporada pela Juventus, arriscando assim a rescisão de contrato pelo emblema onde atua o português Cristiano Ronaldo.





Segundo o 'Tuttosport', a mãe de Higuaín sofre de um tumor e a prioridade do jogador passa por manter-se ao lado da progenitora neste momento delicado. O avançado até já terá partilhado com alguns colegas essa sua intenção mas nada comunicou aos responsáveis da Juve, que também ainda não pediu aos jogadores estrangeiros que deixaram o país para que regressem.E perante esta situação o 'Tuttosport' coloca três cenários em cima da mesa. Um deles é o regresso de Higuaín a Itália para retomar e terminar a época, outro é o de continuar na Argentina com devida autorização da Juventus mas há também a hipótese de o jogador ficar na Argentina contra a vontade do clube de Turim e, se tal acontecer, poderá ver o seu contrato (válido até junho do próximo ano) ser rescindido por justa causa.