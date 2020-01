Ibrahimovic e as dicas a Rafael Leão: «Tentei explicar-lhe os movimentos que tem de fazer»

Depois da estreia com a camisola do AC Milan no seu regresso a San Siro, Zlatan Ibrahimovic revelou à imprensa italiana que deu alguns conselhos ao avançado português Rafael Leão.

Os dois jogadores começaram o jogo frente à Sampdoria no banco de suplentes mas foram lançados pelo técnico Stefano Pioli no arranque da 2.ª parte para formarem a dupla de ataque do AC Milan.



"Tentei explicar-lhe os movimentos que ele tem de fazer, com a minha experiência. Os adeptos não estão contentes, os resultados não são bons mas temos que continuar a trabalhar e a pensar positivo", sublinhou Ibrahimovic, de 28 anos, referindo-se ao jogador luso de apenas 20 anos.



Rafael Leão que, após o encontro, partilhou uma foto com o experiente avançado sueco dando a entender que está preparado para ser um 'aprendiz' do futebol de Ibra.