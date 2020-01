Ibrahimovic: «Queria marcar e celebrar como um Deus»

Zlatan Ibrahimovic entrou em campo aos 55 minutos mas não evitou o nulo do AC Milan na receção à Sampdoria. No final da partida, o avançado confessou que esperava uma estreia a marcar neste seu regresso aos rossoneri para agradecer o apoio dos 'tiffosi'.





Ibrahimovic tinha pedido 70 mil adeptos: San Siro respondeu assim

"O relacionamento com os adeptos continua maravilhoso e dá-me muita motivação. Eu queria entrar em campo, marcar um golo e depois comemorar como um Deus em frente à curva. Senti muita adrenalina, emoção e sentimentos que tinha comigo há 9 ou 10 anos", disse Ibra à 'Sky Sport Italia'.Zlatan admitiu que o AC Milan "não tem confiança para marcar golos" mas promete ajudar a equipa a inverter a situação. "Temos de perceber o que fazer para tirar o melhor proveito desta equipa. Estou aqui há quatro dias e farei de tudo para que o Milan volte a funcionar, pois há falta de fé aqui", apontou.O sueco de 38 anos começou o jogo no banco ao lado de Rafael Leão e revelou que deu alguns conselhos ao jovem avançado português, sendo que ambos entraram em campo apenas com um minuto de diferença."Tentei explicar-lhe os movimentos que ele tem de fazer, com a minha experiência. Os adeptos não estão contentes, os resultados não são bons mas temos que continuar a trabalhar e a pensar positivo", sublinhou Ibrahimovic.