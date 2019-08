Novo capítulo na azeda relação entre o Inter e Mauro Icardi. O avançado foi informado pelos dirigentes dos nerazzurri de que não entra nos planos do treinador Antonio Conte, tendo sido aconselhado a transferir-se. Por esse motivo, o argentino e a sua mulher e empresária, Wanda Nara, ponderam processar o clube por assédio moral.Os queixosos sentem que os milaneses estão a tentar obrigar Icardi a tomar uma decisão contra a sua vontade. O ponta de lança, de 26 anos, só aceita sair caso se transfira para a Juventus. O Inter já recebeu propostas de Nápoles e Roma, mas o avançado recusou as hipóteses.Icardi não disputou qualquer jogo na pré-temporada e nunca acompanhou a equipa nos estágios, o que o deixou furioso , tendo até sido colocado a treinar à margem do plantel