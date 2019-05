Juventus nega interesse em Guardiola: «Esses rumores são estranhos»

Os rumores ainda deixaram os adeptos da Juventus em alvoroço e os do Manchester City preocupados , mas o clube de Cristiano Ronaldo não vai mesmo tentar contratar Guardiola. Fabio Paratici, diretor desportivo da vecchia signora, negou qualquer interesse."Nunca houve contactos com Pep Guardiola nem falámos com ele para ser o novo treinador da Juventus. Ele tem contrato com o Manchester City. Esses rumores são tão estranhos...", disse o dirigente, à 'DAZN'.Um possível interesse dos italianos em Guardiola já tinha sido noticiado ainda antes do anúncio da saída de Massimiliano Allegri, mas já o técnico catalão como os citizens tinham negado que tal fosse possível. Agora, foi então a Juventus a colocar os pontos nos 'is' e a terminar a novela.