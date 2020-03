Juventus revela segundo caso positivo de coronavírus na equipa principal

Depois de Daniele Rugani, Blaise Matuidi é o segundo caso positivo de coronavírus no plantel principal da Juventus, anunciou o clube italiano. O médio francês está em isolamento voluntário em casa, encontra-se assintomático e bem de saúde.





O internacional gaulês está em casa desde 11 de março e continuará a ser monitorizado pelos médicos do clube campeão italiano. Situação semelhante à de Rugani , que também não tem quaisquer sintomas do vírus.Recorde-se que Cristiano Ronaldo se encontra na Madeira em isolamento e sem sintomas , como explicou o presidente do Governo Regional na passada sexta-feira.A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 2100 mortos em Itália e quase 28 mil infetados