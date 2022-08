A Roma já escolheu quem quer para superir a ausência por lesão no meio-campo. O médio Saúl Ñíguez é o eleito por José Mourinho e Tiago Pinto, segundo avança o jornal 'AS'.Georginio Wijnaldum foi reforço de peso para a formação da capital italiana mas teve azar . Fraturou a tíbia e vai parar vários meses, falhando inclusivamente o Mundial do Qatar. A Roma prontificou-se a encontrar uma alternativa e já terá sido escolhida.Saúl Ñíguez esteve em grande no At. Madrid, clube com o qual tem contrato até 2026, até ser emprestado ao Chelsea. Em 2021/22, o jogador de 27 anos apenas cumpriu 23 jogos oficiais pelos blues, fazendo apenas cinco na condição de titular na Premier League.Esta temporada, Saúl fez apenas um jogo pelo Atleti de Diego Simeone.