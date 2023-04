Mourinho responde a Cassano com 'arraso': «Tu tens 40 anos e eu 60, mas às vezes aparecem os Markos Livajas...»

Antonio Cassano não foi meigo nas críticas a José Mourinho nos últimos dias. O irreverente e polémico antigo avançado italiano desvalorizou os títulos do treinador português, que conquistou um inédito título europeu [Liga Conferência] na história da Roma, mas desta vez não ficou sem resposta.O 'Special One' comentou as declarações de Cassano após o triunfo na casa do Torino (0-1) e respondeu com propriedade, analisando o percurso do ex-internacional transalpino."Todos são livres para ter suas preferências e fazer críticas. Mas quando se trata de outros, como Antonio, eles são diferentes: ele diverte-se, os outros trabalham. Cassano jogou pela Roma, Inter e Real Madrid: em Madrid é lembrado pelo casaco [n.d.r. de peles que usou no primeiro dia como jogador do Real Madrid], com a Roma ganhou uma Supertaça sem jogar e pelo Inter nem a Taça da Lombardia conseguiu ganhar. Vocês sabem o que ganhei com o Inter, Real Madrid e Roma. Ele tem um problema comigo, não sou eu que tenho com ele. Apenas dizer-lhe uma coisa: cuidado Antonio, tu tens 40 anos e eu tenho 60, mas às vezes aparecem os Markos Livajas e aí fica difícil", deixou claro.Livaja e Cassano coincidiram no Inter Milão na temporada 2012/13. Mourinho já não era o treinador mas ficou a saber que Cassano teve uma altercação com o colega de equipa croata, com 19 anos na altura contra 30 do italiano. E segundo reza a lenda, o antigo avançado transalpino não saiu bem tratado do confronto físico.Refira-se que Cassano considerou que 'Mou' está a "lixar-se para o futebol". "Ele ganha, muda e é inteligente e as pessoas olham-no como se fosse o que sabe tudo, mas o Sarri joga um futebol maravilhoso, enquanto que o seu [de Mourinho] é zero", referiu então.