Nápoles aconselha jogadores a não partilharem garrafas de água e toalhas com colegas

Numa altura em que a situação em torno do coronavírus em Itália parece estar mais grave do que nunca, algo que levou mesmo o governo a considerar suspender a realização de eventos com a presença de público em massa, o departamento médico do Nápoles comunicou aos seus jogadores uma série de medidas preventivas a tomar, tanto na vida pessoal como profissional, que têm como propósito impedir que haja o eventual contágio.





No dia a dia no âmbito pessoal, segundo o jornal 'La Repubblica', os jogadores receberam os conselhos que têm sido dados ao comum dos cidadãos, desde a limitação das deslocações a espaços com a presença de muitas pessoas, tais como restaurantes, cinemas ou teatros, mas também procurar reduzir a visita de familiares de outras zonas de Itália. Por outro lado, todos os jogadores são aconselhados a não viajar em transportes públicos, sejam eles autocarros, metro ou aviões.Quanto ao dia a dia no clube, a equipa médica chefiada por Raffaele Canonico determinou que os balneários do centro de treinos e do próprio estádio sejam desinfetados, tendo aconselhado os jogadores a não partilharem toalhas ou outras peças de roupa. Por outro lado, há a recomendação para que cada futebolista tenha a sua própria garrafa de água e que em momento algum a partilhe com os demais colegas, tanto em treinos como em jogos.Lembre-se que o Nápoles já viu o encontro desta quinta-feira, diante do Inter Milão, ser cancelado devido ao coronavírus, algo que se poderá repetir nas próximas semanas.