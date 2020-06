Paulo Fonseca: «Treinar a Roma tornou o meu sonho realidade»

A cumprir a primeira época no comando técnico da Roma Paulo Fonseca admitiu esta sexta-feira que a chegada ao emblema da capital italiana foi um sonho tornado realidade.





"Quando era criança sonhava ser jogador de futebol e consegui. Sonhei ser treinador e tornei-me num. Depois sonhava treinar um grande clube europeu e já estou a treinar um deles, por isso em termos profissionais sinto-me muito satisfeito", revelou o treinador português em declarações à TV Roma.A Serie A regressa no próximo dia 20 após longa paragem devido à pandemia do novo coronavírus e a Roma ocupa o 5º lugar da tabela, que dá acesso à Liga Europa. Mas a equipa de Paulo Fonseca ainda pode alcançar uma vaga na Liga dos Campeões, um dos títulos que o português ambiciona conquistar no futuro."Agora sonho em conquistar títulos importantes. A Liga dos Campeões ou uma das principais ligas europeias, como a italiana. Quero ser feliz todos os dias e viver a vida de uma maneira pacífica. E para mim também é importante ser feliz fora do futebol", assume Paulo Fonseca.