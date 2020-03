Plantel da Atalanta em quarentena após casos positivos no Valencia

Continua o efeito dominó no futebol devido ao coronavírus. Este domingo, pouco depois do anúncio feito pelo Valencia de que cinco dos seus jogadores havia testado positivo à COVID-19 - entre os quais Eliaquim Mangala e Ezequiel Garay -, a Atalanta deu conta de que todo o seu plantel foi colocado em quarentena, numa medida de prevenção devido ao facto de ambas as equipas se terem encontrado na última terça-feira, num duelo da Liga dos Campeões.





"Na sequência dos casos positivos detetados em vários elementos do Valencia, a Atalanta comunica que foram implementadas medidas de auto-isolamento com base nas indicações das autoridades sanitárias. Uma medida que, refira-se, já tinha sido aplicada pelo clube após o regresso de Valência", podia ler-se no comunicado da formação italiana, que no duelo de terça-feira venceu por 4-3 e assegurou o passaporte para uns históricos quartos-de-final.De notar que até ao momento em Itália já foram reportados sete jogadores da Serie A como casos positivos, nenhum deles da Atalanta: Rugani, Gabbiadini, Colley, Thorsby, Ekdal, La Gumina, Vlahovic, Cutrone, Pezzella, Depaoli e Bereszynski.