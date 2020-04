Presidente do Brescia garante que o clube "não voltará a jogar"

Massimo Cellino, presidente do Brescia, mantém a intenção de o clube não voltar a competir na Serie A mesmo que o campeonato seja retomado e criticou a posição do presidente da Lazio, Claudio Lotito, depois de este ter afirmado que a equipa romana está "pronta e à espera" para jogar.





"Vejo muito egoísmo e muita gente a tentar tirar proveito desta situação. Lotito quer voltar ao campo? Eu ouço apenas aqueles que merecem ser ouvidos. Nem sei se ele representa a Lazio, pois é o único presidente do conselho de administração. Mas eles que passem por Brescia e vejam o que está a acontecer aqui", disse Cellino ao 'Giornale di Brescia'.O líder do Brescia já havia ameaçado retirar a equipa da prova se esta fosse obrigada a competir, como previsto, nos meses de julho e julho, e volta a garantir que não se importa minimamente de descer à Serie B."Não quero vantagens e não tenho medo de descer, porque sei que o clube não vai à falência e podemos voltar à Serie A. Reitero que, se houver jogos novamente, o Brescia não voltará a jogar. E isso não é uma provocação. Eles podem retirar-nos pontos se quiserem, eu assumo toda a responsabilidade", acrescentou o presidente do Brescia, equipa da região da Lombardia, uma das mais afetadas pela pandemia de covid-19 em Itália.