Ronaldo: «Os adeptos da Juventus não me pedem para ser o salvador da pátria»

Cristiano Ronaldo, que esta quinta-feira deverá ser distinguido com o Globe Soccer como melhor jogador do ano, o quinto da sua carreira, afirmou no Dubai que tudo fará para ajudar a Juventus a conquistar a Liga dos Campeões."Prometo que vou fazer o impossível para vencer a Liga dos Campeões com a camisola das Juventus, mas os adeptos não me pedem para ser o salvador da pátria", afirmou o internacional português, citado pelo jornal italiano 'Tuttosport'.Cristiano Ronaldo concorre ao título de melhor jogador do ano com os franceses campeões mundiais Antoine Griezmann (Atlético Madrid) e Kylian Mbappé (PSG), tendo CR7 já vencido o prémio em 2011, 2014, 2016 e 2017.Também Jorge Mendes, na categoria de empresário do ano, está nomeado para os Globe Soccer.A gala da atribuição dos prémio vai ser transmitida pela Eleven Sports na sua página de Facebook em Portugal, a partir das 17h30.