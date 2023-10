«Só jogámos poker e blackjack»: revelado o que disseram Zaniolo e Tonali quase em lágrimas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nicoló Zaniolo e Sandro Tonali admitiram o envolvimento em apostas em plataformas ilegais, mas sublinharam que nunca apostaram em jogos de futebol. Segundo o ‘La Repubblica’, a dupla da seleção italiana ficou praticamente desfeita em lágrimas no interrogatório policial, frisando que apenas colocou dinheiro em "jogos de poker e blackjack".Ambos referiram ainda que não mantiveram qualquer conversa com– médio da Juventus também implicado no escândalo – sobre apostas desportivas, sendo que os respetivos telemóveis e tablets foram apreendidos no seguimento da investigação.Recorde-se que, local da concentração da seleção italiana, e acabaram prontamente substituídos na convocatória por Samuele Ricci e Stephan El Shaarawy.