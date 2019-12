Supertaça italiana pode ter um novo formato

A Supertaça de Itália de 2019, que será disputada entre a Juventus, de Cristiano Ronaldo, e a Lazio, no próximo domingo, pode ser a última disputada no atual formato, que prevê um jogo entre os vencedores da Serie A e os da Taça de Itália. Agora, os responsáveis italianos e os sauditas, que recebem a competição pelo segundo ano consecutivo, estão avaliar um modelo com quatro equipas.





Segundo o 'Corriere dello Sport', o plano pode ser inspirado naquilo que já acontece em Espanha , onde os finalistas são os dois primeiros da La Liga e os finalistas da Taça do Rei.No caso da Supertaça de Espanha, que este ano também será na Arábia Saudita, o Barcelona (vencedor do campeonato) vai defrontar o Atlético Madrid (segundo classificado), enquanto o Valencia (vencedor da Taça do Rei) encontra o Real Madrid, que ficou em terceiro na La Liga e beneficia do facto de ter sido o Barça o finalista derrotado da Taça do Rei.