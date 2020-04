Totti elogia Paulo Fonseca: «É um treinador ofensivo e não tem medo de nada»

Apesar de não continuar ligado à 'sua' Roma após ter terminado a carreira em 2017, Francesco Totti é uma figura incontornável no universo giallorossi e segue atentamente a atualidade do clube. O antigo avançado e capitão do emblema romano assume que está satisfeito com o trabalho que Paulo Fonseca tem feito desde o início da época na capital italiana e elogia o técnico português.





"Ele é muito bom e todos dizem isso, não só como treinador, mas também como pessoa. Gosto do Paulo Fonseca, pois é um treinador ofensivo e não tem medo de nada. Mas agora temos de ver se a temporada recomeça...", afirmou Totti durante uma conversa em direto no Instagram com Christian Vieri, antigo atacante e internacional italiano.