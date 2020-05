«Último dia de greve!»: Rabiot nega polémica com a Juventus e regressa a Itália

Depois de a imprensa italiana ter noticiado o descontentamento de Adrien Rabiot pela redução salarial imposta pela Juventus, razão que estaria na base da recusa do médio francês em regressar a Itália para retomar os trabalhos com o plantel da vecchia signora, o jogador reagiu e deve viajar para Turim nas próxima horas.





Através das 'stories' do Instagram, Rabiot começou por brincar com as críticas dos últimos dias e afastar a polémica. "Quando te apercebes que é o teu último dia de ... greve!", escreveu o médio gaulês de 25 anos, seguindo-se outra publicação com o desenho de uma garrafa de veneno e com a legenda: "Jornais, TV, imprensa: não engolir".Rabiot deverá assim voltar a Itália mas terá de cumprir um período de quarentena antes de se juntar aos colegas e retomar os treinos presenciais no relvado do centro de treinos da Juventus.