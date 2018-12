Wanda Nara fala em Ronaldo para explicar razão de Icardi ainda não ter renovado com Inter

Icardi festeja assinatura de contrato... mas não é com o Inter Icardi festeja assinatura de contrato... mas não é com o Inter

Pode ser apenas uma jogada, mas Wanda nara sabe bem o que está a fazer. A mulher e agente de Mauro Icardi confessou que a renovação de contrato do avançado argentino com o Inter não está tão perto como se diz, falando de Ronaldo e da Juventus para explicar a situação.Segundo a imprensa italiana, o clube de Milão quer prolongar o contrato de Icardi, estando em cima da mesa uma proposta de renovação até 2023 e um salário de seis milhões de euros líquidos por ano. No entanto, as palavras de Wanda Nara no programa televisivo 'Tiki-taka', no qual é cometadora desportiva, não terão sido bem recebidas pelos responsáveis do Inter."Ainda temos de nos sentar e conversar. O acordo está longe, ou melhor, não está tão próximo quanto se diz", afirmou Wanda Nara, negando que o problema seja monetário: "Não é uma questão de dinheiro. A nossa prioridade é o Inter."E a explicação continua: "No verão, o Inter quis mandá-lo para a Juventus, foi Mauro quem disse que não. Ele também recusou mais dinheiro. A Juventus convenceu-me de que iria fazer dupla com Ronaldo. Disseram-me que o Icardi seria o número 9...", contou Wanda Nara.Já durante o fim de semana, a mulher e agente do avançado argentino abordou publicamente o tema da renovação de contrato, anunciando na sua conta de Twitter que estava a ler o documento.