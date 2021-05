«Agora inclina-te»: a publicação de Lukaku que os italianos veem como 'boca' a Ibrahimovic

Esta segunda-feira, na 'ressaca' dos festejos do Inter Milão após conquistar o campeonato italiano, Romelu Lukaku recorreu às redes sociais e fez uma publicação que a imprensa transalpina entende como provocação a Zlatan Ibrahimovic.





"O verdadeiro Deus coroou o rei! Agora inclina-te. Rei de Milão", escreveu o avançado belga, no Instagram, com uma fotografia dos festejos da equipa de Antonio Conte.Recorde-se que, em janeiro, Lukaku e Ibrahimovic confrontaram-se em pleno relvado no dérbi da cidade de Milão relativo aos quartos-de-final da Taça de Itália. O avançado sueco do AC Milan acabou por ser expulso nesse jogo, mas ambos os jogadores foram punidos com um jogo de suspensão