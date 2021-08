Cassano aponta João Félix ao Inter: «Eu falaria com Jorge Mendes para arranjar solução»

O futuro de Lukaku continua a ser uma incógnita, mas a permanência do belga no Inter parece um cenário cada vez menos provável. A precisar de vender para equilibrar as contas, os nerazzurri já rejeitaram uma proposta do Chelsea de 100 milhões de euros juntamente com o passe de Marcos Alonso, mas uma oferta maior poderá ser irrecusável tendo em conta a situação financeira. Os italianos já vão procurando alternativas para substituir o poderoso ponta-de-lança, e Antonio Cassano, ex-jogador do emblema, parece já ter encontrado a solução: João Félix.





"O Atlético Madrid pagou 100 milhões para assegurar a contratação de João Félix. Eu falaria com Jorge Mendes para arranjar uma solução. Quem sabe, seria preciso algum tipo de compensação no negócio. O meu medo é que a Suning [donos do clube italiano] deva vários milhões, e aceite qualquer oferta [por Lukaku]", afirmou, em conversa com Christian Vieri, na plataforma de streaming Twitch.Recorde-se que o Inter, que definiu o preço do belga em 130 M€, já vendeu Hakimi ao PSG por 60 M€, e a saída de Lukaku poderia ser mais um duro golpe nas aspirações do clube, que terá de se reforçar à altura para conseguir voltar a conquistar o campeonato italiano, feito que alcançou em 2020/2021.