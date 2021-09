Italianos avançam hipótese de Eriksen voltar a treinar em outubro

Quase três meses após ter caído inanimado devido a paragem cardíaca no Dinamarca-Finlândia, do Euro'2020, Christian Eriksen pode estar prestes a voltar aos treinos. Esta quinta-feira, a 'Gazzetta dello Sport' adianta que o médio dinamarquês do Inter, que tem passado as últimas semanas em Milão, vai em breve regressar à Dinamarca para realizar novos exames médicos e, caso os resultados sejam positivos, poderá retomar a atividade física em outubro.





Segundo o diário desportivo italiano, a reabilitação do médio, de 29 anos, vai arrancar com cargas físicas bastante ligeiras e passar pela prática de ciclismo, corrida e pequenos exercícios com bola. A 'Gazzetta dello Sport' escreve ainda que a fase inicial da recuperação deverá desenrolar-se em Middelfart, terra natal do internacional dinamarquês.Recorde-se que Eriksen não foi inscrito pelo Inter na Serie A nem na Liga dos Campeões, uma vez que está impedido de jogar em Itália até que o desfibrilhador cardíaco que lhe foi implantado seja retirado.