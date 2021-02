Lukaku provoca Ibrahimovic após marcar: «Sou o melhor, avisei-te!»

O desentendimento entre Lukaku e Ibrahimovic no final de janeiro, em jogo da Taça de Itália, quando ambos se pegaram em pleno relvado e tiveram de ser separados pelos colegas, continua a dar que falar. Ontem, no triunfo do Inter sobre o Milan, por 3-0, que permitiu aos nerazurri reforçarem a liderança da Serie A, Lukaku terá provocado Ibrahimovic, segundo relatos da 'Sky Italia'.





O avançado belga apontou o terceiro golo do Inter, aos 66 minutos, e nos festejos dirigiu-se ao sueco dos rossoneri. "Sou o melhor, porra, eu avisei-te", disse Lukaku, enquanto batia com a mão direita no peito e comemorava de forma bastante efusiva o remate certeiro junto à bandeirola de canto.A expressão de Lukaku foi entendida por muitos como uma clara provocação de Ibrahimovic, que acabou por ser substituído pouco depois.